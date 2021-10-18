Рада не будет рассматривать законопроект об отмене перевода стрелок до зимы, – Стефанчук

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об отказе перехода на летнее время зимой.

Об этом председатель Верховной Рады и автор законопроекта Руслан Стефанчук заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Произошло то, что мы перешли на летнее время, и голосовать его (законопроект, – ред.) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект – это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время (переход на зимнее время в 2021 году состоится с 30 на 31 октября, – ред.), эта дискуссия должна быть снова поднята", – сказал Стефанчук, объясняя, почему законопроект не был проголосован во втором чтении.

Он напомнил, что Европейский Союз также выступает за отмену перехода на летнее время.

Однако, по словам Стефанчука, основным фактором в пользу принятия данного законопроекта являются биологические ритмы граждан Украины, "потому что все мы можем ощущать как изменения часовых рамок… никакой логически доказанной экономии, кроме нарушения биоритмов и здоровья граждан… не принесли".

Как сообщалось, 3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законороект об отмене перехода на "летнее время", однако затем не смогла принять его во втором чтении, отправив на доработку.

Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.