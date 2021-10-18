Нацполиция организует 900 бригад для контроля за проверкой паспортов вакцинации на транспорте, – Минздрав

Национальная полиция создаст около 900 мобильных бригад, которые будут контролировать соблюдение эпидбезопасности перевозок.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"На прошлой неделе состоялось совещание с главным управлением Нацполиции, было принято решение о создании почти 900 мобильных формирований, которые будут, в том числе, следить за соблюдением масочного режима", – сказал он.

Кузин отметил, что соблюдение противоэпидемических требований входит в сферу ответственности перевозчика, и именно перевозчик "должен допускать к перевозке тех людей, которые подтвердили COVID-безопасность", однако Нацполиция и "Укртрансбезопасность" будут их контролировать.

"Основная ответственность за проведение выборочной проверки будет возложена на Нацполицию и "Укртрансбезопасность", которые уже сейчас оснащены планшетами для считывания QR-кодов для возможности верификации вакцинированных", – сказал он.

По словам Кузина, сейчас мобильные бригады используют эти планшеты для работы в областях. Он уточнил, что проверки будут проводится выборочно, "это не будут 100%-ные проверки, скорее всего, это будут комиссионные проверки "Укртрансбезопасности", МВД и других органов".

В то же время, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду с приложения "Дія" или бумажного варианта.

"Проверку будут проводить с 21 октября работники Госпродспотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также работники Патрульной полиции в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", – цитирует его пресс-служба МВД.

Билошицкий отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.