Глава "Нафтогаза" не видит необходимости ограничивать экспорт газа из Украины в Европу

Украина не планирует запрещать экспорт природного газа нерезидентов из украинских подземных хранилищ (ПХГ).

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Путин говорит, что в наших подземках большая доля газа принадлежит иностранным компаниям, они его хотят забрать, а мы хотим этот газ у них национализировать. Да, в наших ПХГ хранят газ европейские компании, потому, что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. Европейские компании могут продавить этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критичного не произойдет, у нас останется достаточно газа", – подчеркнул Витренко.

Он также опроверг традиционное заявление от президента РФ о ненадежности газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Эту историю Россия продвигает уже не первый год, однако она совершенно не соответствует действительности. Состояние ГТС регулярно проверяется. В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд кубометров газа и не лопнула, как бы того не хотелось Путину. Более того, она без проблем может транспортировать еще гораздо больше. И у нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько (до пяти) и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока", где резервных труб нет. Мы даже можем проводить ремонт, не останавливая весь трубопровод", – отметил глава НАК.

При этом бывший глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее отмечал, что Украине в условиях недостаточных запасов природного газа и возможных проблем с импортом в отопительный сезон из-за действий России необходимо договориться с трейдерами о прекращении экспорта газа из страны.

"Нужно договариваться с трейдерами, чтобы этот газ оставался в "подземке" и остановить тот экспорт, который сейчас происходит", – сказал он в последнем выпуске программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Интерфакс-Украина.

По данным Коболева, сейчас Украина экспортирует "в сторону Европы" около 15 млн куб. м газа в сутки.

"Это надо договорным путем остановить", – подчеркнул экс-глава правления "Нафтогаза".

Как сообщалось, 3 октября Украина приостановила закачку газа в хранилища, а с 5 октября начала отбор природного газа.

По данным оператора украинских газовых хранилищ компании "Укртрансгаз", на 1 октября запас природного газа в украинских ПХГ составлял 18,7 млрд кубометров.

В том числе иностранные компании хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд кубометров газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,8 млрд кубометров, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

При этом, по данным СМИ, газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров природного газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров, а в августе – около 60 млн куб. м.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.