Экс-руководство порта "Южный" подозревается в убытках на более чем в 60 миллионов, – НАБУ

Правоохранители завершили расследование коррупционной схемы, в результате которой госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" получил более 60 млн грн убытков.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро расследований, перед составлением обвинительного акт материалы следствия были открыты 10 подозреваемым.

Речь идет о первом заместителе директора ГП "МТП "Южный", экс-замдиректора порта, шести директорах ООО и двух сотрудницах ООО.

"Следствие установило, что первый заместитель директора ГП "МТП "Южный" вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия, руководителями частных компаний и другими лицами на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, которая заключалась в закупке товаров у подконтрольных организованной группе обществ по завышенной стоимости, в результате чего госпредприятию нанесен ущерб на сумму 47,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки–от формирования потребности в закупке и составления тендерной документациидоконтроля за конкурентной средой,–чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы.

Всего следствие зафиксировало 29 таких тендеров. Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины.

В НАБУ напомнили, что чиновников разоблачили 27 октября 2020 года "на горячем"

Однако, в рамках расследования НАБУ и САП установили новые факты коррупции на госпредприятии.

"Так, в 2017-2019 годах первый заместитель директора ГП совместно с ексзаступником этого же предприятия, привлекая других лиц, организовали закупку тепловозов для нужд госпредприятия. Победу в тендере обеспечили подконтрольной организованной группе компании. По данным следствия, тепловозы были неисправны и не принадлежали продавцу, как того требовали условия тендера и договора. Тем не менее, ГП "МТП" Южный" уплатило за них частной компании аванс в более 13 млн грн", – уточнили в НАБУ.

В дальнейшем эти тепловозы доставили в порт. Однако, комиссия госпредприятия, уполномоченное принять решение о взятии их на баланс, отказалась это сделать в связи с неисправностью тепловоза. Этому решению предшествовали активные следственные действия детективов НАБУ.

При этом поставщик – частная компания–аванс не вернула. Из-за этого "Южный" понес убытки на сумму 13 млн грн. Действия указанных лиц по этому эпизоду квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины.



Таким образом, общая сумма убытков госпредприятию по двум эпизодам составляет более 60 млн грн, подытожили в НАБУ.