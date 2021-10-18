Цены на газ в Европе взлетели на 20% после отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину

Цена ноябрьского фьючерса на природный газ на нидерландском хабе TTF выросла более чем на 20%, достигнув по состоянию на 13:20 отметки 107,77 евро за МВт-ч или $1317,9 за тысячу кубометров.

На открытии торгов на бирже ICE цена находилась на уровне $1054,1 за тыс. куб. м, таким образом, в ходе торгов она выросла более чем на 20%, передает РБК.

К 15:00 стоимость ноябрьского фьючерса скорректировалась до 99,9 евро за МВт-ч или $1221,7 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи.

Рост стоимости произошел на фоне решения "Газпрома" не бронировать дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину на ноябрь.

18 октября "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

В то же время "Газпром" забронировал на ноябрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме лишь 31,4 млн куб. м в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), как и в октябре.

Как сообщалось, в сентябре "Газпром" также отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале. В сентябре "Газпром" продолжил практику отбора газа из своих европейских хранилищ.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.