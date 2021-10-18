Запасы газа в украинских хранилищах сократились с начала месяца на 200 миллионов кубометров

Украина с 2 по 17 октября 2021 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 1,1% (на 211 млн куб. м) – до 18,66 млрд куб. м (с учетом 176 млн куб. м в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора подземных газохранилищ – АО "Укртрансгаз", передает Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, среднесуточный отбор газа из хранилищ на минувшей неделе колебался в пределах 16,5-21,8 млн куб. м. 17 октября из подземок было поднято 16,86 млн куб. м газа, почти весь этот объем (99,96%) – из Бильче-Волицко-Угерского ПХГ.

Ранее глава Оператора ПХГ Украины Сергей Перелома отмечал, что с начала октября использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не включилось.

Читайте также: "Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь

Как сообщалось, 3 октября Украина приостановила закачку газа в хранилища, а с 5 октября начала отбор природного газа.

По данным оператора украинских газовых хранилищ компании "Укртрансгаз", на 1 октября запас природного газа в украинских ПХГ составлял 18,7 млрд кубометров.

В том числе иностранные компании хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд кубометров газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,8 млрд кубометров, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

При этом, по данным СМИ, газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров природного газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров, а в августе – около 60 млн куб. м.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.