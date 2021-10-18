Количество успешных идентификаций через BankID за квартал выросло в три раза, – НБУ

Количество успешных идентификаций через Систему BankID Национального банка Украины в третьем квартале 2021 года составило 6,8 млн.

Об этом говорится в данным НБУ, передает Finbalance.

Это более чем втрое превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Ежедневно через систему происходит почти 61 тыс. успешных идентификаций пользователей.

Как отмечается, в третьем квартале доход абонентов-идентификаторов составил 47,2 млн грн в рамках их работы в системе BankID НБУ. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатели предыдущего квартала 2021 года.

Всего со времени внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов-поставщиков услуг доход в размере 118,2 млн грн.

Для абонентов-поставщиков административных и некоммерческих услуг услуги с использованием системы BankID НБУ являются бесплатными.

Ранее сообщалось, что за год коммерческого использования Системы BankID Национального банка Украины абоненты-идентификаторы получили от абонентов-поставщиков услуг доход в размере 71 млн грн за успешные электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей.

Система BankID НБУ – крупнейшая государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователя от его банка поставщику услуги. Количество успешных идентификаций в системе за первый квартал 2021 года составило почти 4,5 млн.

Сегодня к системе подключены 36 банков (в том числе все системно важные), которые обслуживают 99% пользователей платежных карт. Поэтому для получения дистанционных цифровых услуг систему может использовать фактически каждый гражданин. Кроме того к системе узже подключились 75 поставщиков услуг.