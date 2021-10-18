На строительство забора вокруг аэропорта в Ривном потратят 140 миллионов

Департамент по вопросам строительства и архитектуры Ривненской облгосадминистрации 6 октября по результатам тендера заказал ООО "Инновационные технологии ЛТД" капремонт ограждения ОКП "Международный аэропорт Ривне" за 142,77 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передают Наші гроші.

Ожидаемая стоимость закупки – 145,20 млн грн. То есть экономия составила менее 2%.

Согласно условиям договора, фирма отремонтирует периметр безопасности аэропорта – это первый пусковой комплекс, а также установит систему контроля доступа – второй пусковой комплекс.

Соглашением предусмотрено, что больше всего средств пойдет на материальные ресурсы – 89,04 млн грн. Например, согласно итоговой ведомости ресурсов, сетчатые панели различных размеров обойдутся в 46,97 млн грн.

В частности, IP-видеокамеры HikvisionDS-2CD2T43G2-4I (2.8 мм) 4 Мп ИК заказали по 8 340 грн (с учетом НДС). Их можно приобрести почти вдвое дешевле – по 4 374-4 528 грн. Отдельно в смете указана стоимость монтажа видеокамер – 3 783 грн за штуку.

Спиральные барьеры безопасности 600/5 стоят по 4 482 грн. В документе не указывается, кто производитель этого товара. Но, например, эксклюзивный производитель колючей проволоки "Кайман" продает спиральные барьеры безопасности "Егоза-Стандарт-600/5" (с подобными характеристиками, которые предложили "Инновационные технологии ЛТД") по 4 080 грн. Также на 10% дешевле эти барьеры продаются и на "Розетке"

Природный рядовой песок заказали по 852 грн за кубометр. Это значительно дороже цен на других тендерах. Например, Киевская САД закупает его по 117-272 грн за куб. м.

Также значительно завышена цена бетона. Для строительства ограждения бетон марки В7,5 (М100) и В15 (М200) заказали по 4 220 грн за кубометр. Тогда как для строительства аэропорта "Днепр" такие марки бетона в смете "Онур" указаны по 2 200-2 500 грн за кубометр. А завод "Ковальская" предлагает такие смеси по 1 500-2 000 грн за кубометр.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "МБС-Инжиниринг", которое предложило более высокую цену – 143,4 млн грн.

Киевским "МБС-Инжиниринг" владеют киевлянин Владислав Бычков и Руслан Север из Ирпеня. Ранее ее соучредителем была Елена Матвиюк. Фирмой руководит Тимур Рамакаев.

Основателем и директором ООО "Инновационные технологии ЛТД" (Одесса) является одессит Иван Жиляков. Ему также принадлежит МЧП "Фирма "Энергоремонтналадка" и ЧП "Кентукки".

Согласно данным в системе "Прозорро", в 2020-2021 годах. ООО "Инновационные технологии ЛТД" выиграло тендеров на общую сумму 366,77 млн грн. Больше всего подрядов фирма получила от "Укрэнерго".