Рост ВВП Китая замедлился в третьем квартале до минимума с начала года

Темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР, передает Интерфакс-Украина.

Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год,

Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Во втором квартале текущего года объем ВВП увеличился на 7,9% в годовом выражении, в первом квартале - на 18,3%, рекордными темпами.

Рост ВВП в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,2% - это самая слабая динамика с первого квартала 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП на 0,5% после подъема на 1,2% в предыдущем квартале.

Резкое замедление экономического роста в Китае обусловлено широким кругом факторов, в том числе решением Пекина сократить объем стимулирующих мер, введенных в прошлом году из-за пандемии. Кроме того, рост китайской экономики ограничили давление властей на технологические компании, сферу частного образования и рынок недвижимости, а также энергетический кризис, вызванный как повышением цен на уголь, так и политикой страны в сфере снижения выбросов.

Среди других факторов, сдерживающих экономический рост КНР, проблемы в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, нехватка полупроводниковых компонентов и перегруженность портов, пишет WSJ.

Несмотря на замедление экономического роста в третьем квартале, Китай, вероятно, сможет добиться цели в 6%, поставленной на 2021 год. За девять месяцев текущего года объем ВВП увеличился на 9,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее.