Украина договорилась об условиях второго транша от МВФ на $700 миллионов

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и властей Украины достигли договоренности на уровне экспертов (staff-level agreemen) в рамках первого пересмотра программы сотрудничества stand-by.

Как сообщает пресс-служба МВФ по итогам работы своей миссии в Украине, завершение первого пересмотра позволит предоставить финансирование в объеме 500 миллионов SDR (около $700 миллионов), а также рассмотреть запрос властей страны о продлении программы действующей сотрудничества.

"Миссия МВФ и власти Украины достигли договоренности на уровне персонала по обновленному перечню мер в экономической, финансовой и структурной политике, чтобы помочь справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижению уязвимости и устранению основных препятствий для частных инвестиций", – отметила глава Миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Холлар.

По ее словам, программа сотрудничества Украины с МВФ в дальнейшем будет сфокусирована на следующих приоритетных направлениях:

возвращение фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, при одновременной защите социально уязвимых слоев населения, усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, связанных с квазифискальными операциями, в том числе в энергетическом секторе;

обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;

обеспечение финансового благополучия банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора;

борьба с коррупцией и продвижение судебной реформы;

снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

"Соглашение, а также запрос властей о продлении программы до конца июня 2022 года должны быть одобрены Управлением фонда и Исполнительным советом МВФ. Дальнейшее неуклонное осуществление решительной политики в этих областях в соответствии с целями программы и согласованными обязательствами проложит путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ пересмотра, который ожидается в ноябре", – добавила глава Миссии МВФ по итогам ее работы в Украине.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.

Изначально в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд. Однако в последние месяцы правительство ожидало получить один транш на сумму до $750 млн от МВФ по программе stand-by в конце ноября – декабре.