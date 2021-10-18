МВД закупило серверов на 69 миллионов для обновления единой информационной системы

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") 8 октября по результатам тендера заказало ООО "Амайнд" серверов на 68,5 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

В этом году в адрес ГП "Инфотех" МВД должны поставить программно-аппаратный комплекс серверного оборудования для модернизации Единой информационной системы МВД. Оборудование стоит 36,85 млн грн., а софт – 31,65 млн грн. Производителями являются фирмы Lenovo (Китай) и Cisco (США). Цены составных частей не обнародованы. Гарантия составляет три года.

Конкурентами были ООО "ИТ-Интегратор "надежды Омельченко, ООО "Эсай Бис" Бориса Дона, Татьяны Артеменко и Светланы Самогуловой и ООО "Айти Бизнес Солюшн" Дмитрия Моисеева. Цена сделки лишь на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 70 млн грн.

Столичная "Амайнд "(старое название – "Гартен-Консалтинг") принадлежит директору Андрею Трофимчуку и Михаилу Никоненко. Ранее основателем фирмы был Армен Григорян.

В марте 2020 года полиция начала уголовное производство №162020100000000659 против служащих Департамента земельных ресурсов КГГА, КП "Киевский институт земельных отношений" Киевсовета и "Гартен-Консалтинг". Следствие считает, что в 2019 году коммунальщики приобрели у этой компании оборудование и софт по завышенным ценам.