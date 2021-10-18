Зеленский утвердил выделение дополнительных 27 миллиардов на ремонт дорог и субсидии

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2021 год" №1807-ІХ.

Кка сообщает пресс-служба главы государства, законом увеличены показатели доходов и расходов госбюджета на 2021 год по общему фонду на 39,6 млрд грн.

В частности, 15 млрд грн из этих средств дополнительно направят на финансирование "Укравтодора".

Еще 12,05 млрд грн выделят Министерству социальной политики на обеспечение выплаты жилищных субсидий, увеличив финансирование по этой статье до 47,26 млрд грн.

Еще 4,1 млрд грн предусмотрено на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины, 2 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Кроме того, 1 млрд грн будет направлен на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон во втором чтении 8 октября.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет просить Верховную Раду дополнительно выделить на текущий год 12 млрд грн на выплату субсидий. По его словам, из предусмотренных на эти цели в госбюджете 36 млрд грн уже использовано более 35,2 млрд грн.