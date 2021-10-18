БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский утвердил выделение дополнительных 27 миллиардов на ремонт дорог и субсидии

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2021 год" №1807-ІХ.

Кка сообщает пресс-служба главы государства, законом увеличены показатели доходов и расходов госбюджета на 2021 год по общему фонду на 39,6 млрд грн.

В частности, 15 млрд грн из этих средств дополнительно направят на финансирование "Укравтодора".

Еще 12,05 млрд грн выделят Министерству социальной политики на обеспечение выплаты жилищных субсидий, увеличив финансирование по этой статье до 47,26 млрд грн.

Еще 4,1 млрд грн предусмотрено на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины, 2 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Кроме того, 1 млрд грн будет направлен на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (соответственно 1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будет направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон во втором чтении 8 октября.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет просить Верховную Раду дополнительно выделить на текущий год 12 млрд грн на выплату субсидий. По его словам, из предусмотренных на эти цели в госбюджете 36 млрд грн уже использовано более 35,2 млрд грн.

бюджет (1877) закон (1515) Зеленський Володимир (2578) фінансування (2107)
Топ коментарі
+6
Малесенького хлопчика посадили у крісло та дали підписувати якісь папірці.
показати весь коментар
18.10.2021 21:05 Відповісти
+4
Так нагло не грабував країну навіть Янукович. Невже курдупелю ніхто не пояснив, що за ці всі підписи прийдеться відповідати. Другий термін і тим паче диктатура в Україні не пройдуть.
показати весь коментар
19.10.2021 09:42 Відповісти
+4
цікаво, а укравтодор встигне освоїти 15 млд за 2 місяці, причому один з них зимовий!?
показати весь коментар
19.10.2021 12:05 Відповісти
Малесенького хлопчика посадили у крісло та дали підписувати якісь папірці.
показати весь коментар
18.10.2021 21:05 Відповісти
Цих слуг потрібно лікувати витяжкою з асфальту.
показати весь коментар
19.10.2021 09:10 Відповісти
Так нагло не грабував країну навіть Янукович. Невже курдупелю ніхто не пояснив, що за ці всі підписи прийдеться відповідати. Другий термін і тим паче диктатура в Україні не пройдуть.
показати весь коментар
19.10.2021 09:42 Відповісти
А на увеличение собственной добычи газа?? Не?? На энергосбережение??
показати весь коментар
19.10.2021 10:20 Відповісти
Дороги это хорошо спора нет
У. меня впечатление что с Украины хотят сделать -- сельскохозяйственный
Придаток ЕС. И наши правители дали согласие ''/не спросив народ ''
Законы развития никто не отменял
Первое ---средства производства
Второе --- средства потребления
Имея развитые средства производства всегда можно перекрыть
средства потребления
показати весь коментар
19.10.2021 11:37 Відповісти
цікаво, а укравтодор встигне освоїти 15 млд за 2 місяці, причому один з них зимовий!?
показати весь коментар
19.10.2021 12:05 Відповісти
Сомневаешься? Они их и за месяц растолкают по карманцам
показати весь коментар
19.10.2021 15:23 Відповісти
Эффект от дорог может быть когда на их нет "отката", а объем субсидий из бюджета зависит от добытого газа гос.компанией прошу не путать с частными к тому же приватизированных не публично народом, а "в одних руки", по типу рынка земли по 10 тыс га. , а потом продают этот газ через офшоры в Европу по 1, 2 тыс. $ , а отчитываются по себсебестоимости 250 $ при этом получают возмещение НДС 42 $. И все законно. Ловкость рук и не какого мошенничества.
Как говорится кто на что учился. Бо воны "элита" , а кто не с ними как говорится на одного врага меньше, а может и не на одного, а на многих от такого управления до нищеты и болезней.
показати весь коментар
19.10.2021 16:21 Відповісти
Программа "ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО" продолжается!
показати весь коментар
19.10.2021 18:16 Відповісти

