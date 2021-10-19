В Украине зафиксировали рекордное количество умерших от коронавируса за сутки

На утро 19 октября в Украине зафиксировали 15 579 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В Частности, заболело 1 309 детей и 282 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 852 человека, умерло 538 пациентов – это рекордное количество с начала пандемии.

Кроме того, совершили 118 195 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровело – 2 337 194, летальных случаев зафиксировали 61 348, также провели 13 642 447 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 8 065 762 украинцев, за прошедшие сутки –193 069. Полностью иммунизированы 6 573 564 человека.

Днем ранее, 18 октября, сообщали о 9 524 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.