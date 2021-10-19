СБУ разоблачила хищение 2 миллионов на ремонте и утеплении детсада на Харьковщине

Служба безопасности ликвидировала схему хищения 2 млн грн бюджетных денег, выделенных на капитальный ремонт и утепление детского сада в городе Дергачи Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал руководитель одной из коммерческих структур региона. В 2019 году он заключил договор с представителями Дергачевского городского совета на проведение капитального ремонта местного детсада.

"Согласно подписанным документам, подрядчики должны были повысить энергоэффективность здания, в том числе через утепление ее фасада и замену старых окон. Однако участники сделки не выполнили соответствующие работы, а перечисленные бюджетные деньги вывели в тень. Для этого они вносили в отчетной документации недостоверные сведения об объемах и стоимости ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент руководителю фирмы сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Кроме того, ведется следствие для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.