Комитет Рады рекомендовал принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении
Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять проект государственного бюджета на 2022 год в первом чтении.
Об этом сообщил глава комитета Юрий Аристов, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, соответствующее решение комитет принял на заседании 19 октября, его поддержали 25 из 26 присутствующих депутатов, один не голосовал.
Аристов добавил, что комитет также рассмотрел правительственный законопроект №6062 с поправками в Бюджетный кодекс и рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.
Также комитет поддержал проект закона №5853 (один из технических законопроектов о банковском реформировании) о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации.
Напомним, что Верховная Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.
