В Кабмине признали срыв планов Минэнерго по созданию запасов угля на ТЭС

Теплоэлектростанции не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде, но ситуация на ТЭС "ДТЭК Энерго", а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО "Центрэнерго" позволяют говорить о возможности прохождения ими холодного периода в штатном режиме.

Об этом журналистам сообщил советник премьер-министра Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

"Для меня абсолютно очевидно, что в этот осенне-зимний период мы не выйдем на плановые показатели накопления угля. Но главная задача не в том, чтобы достичь этих цифр, которые на сегодня в силу разных причин, в том числе и объективных, недостижимы. Куда важнее обеспечить бесперебойную работу тепловой генерации в самые холодные месяцы, и здесь важны, так называемые, рабочие расчеты, состоящие в том, чтобы анализировать сальдо наличия угля на складах ТЭС и понимать, позволит ли его приход пройти осенне-зимний период и иметь остатки топлива или нет", – сказал Бойко.

По его словам, если анализировать показатели накопления угля с учетом заключенных контрактов на его поставку, реалистических ожиданий их выполнения, а также участия тепловой генерации в покрытии графика нагрузок, то компания "ДТЭК Энерго", объединяющая три ТЭС, вероятнее всего, будет способна работать в осенне-зимний период в штатном режиме, хотя и будет иметь незначительные остатки топлива.

"Мы видим, что в принципе по компании "ДТЭК" при пессимистическом сценарии, предполагающем холодную зиму, мы выходим из ОЗП с положительным сальдо, но с очень незначительными остатками на складах", – пояснил Бойко.

Вместе с тем он отметил, что по "Центрэнерго" были самые большие риски остановки производства электроэнергии.

"По "Центрэнерго" ситуация была критичнее, поэтому мы и приложили усилия, чтобы компания получила дополнительный ресурс для импорта угля. Если не вмешиваться, то по "Центрэнерго" были самые большие риски остановки", – отметил советник премьера.

"Теперь ожидаем эффективной работы менеджмента по поставкам угля, несмотря на то, что цена существенно выросла", – отметил он.

В то же время Бойко акцентировал внимание на сложностях с поставками импортного угля, учитывая агрессивный выход на рынки, в том числе и европейский, Китая, испытывающего дефицит ресурса. По его словам, в сентябре "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" недополучили в общей сложности 70 тыс. тонн угля из Польши, учитывая повышенный спрос на него.

Напомним, что запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю снизились на 6,4%, или на 42,9 тыс. тонн – до 623,7 тыс. тонн. Такие запасы в 4,3 раза меньше утвержденного Минэнерго объема плана-графика накопления угля на эту дату (2,67 млн тонн).

Как сообщалось, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта составляют около 4 млн тонн. Таким образом, необходимо дополнительно обеспечить импорт около 2 млн тонн угля.

Вместе с тем он признал отставание фактических объемов накопления угля на ТЭС от плановых показателей. В связи с этим Антикризисный энергетический штаб рекомендовал Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провести проверки.