Фонд госимущества повторно выставил на продажу отель на Черниговщине за 51 миллион

Фонд государственного имущество выставил на онлайн-аукцион по приватизации имущественный комплекс Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский" в городе Новгород-Сиверский (Черниговщина).

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги назначены на 5 ноября.

Отмечается, что в состав единого имущественного комплекса входит:

здание отеля (четыре этажа и надстройка) площадью 4,75 тыс. кв. м;

здание котельной и гаража – 131,2 кв. м.

Общая площадь зданий и сооружений составляет 4,88 тыс. кв. м.

Отмечается что в отеле 2005 года расположены 30 номеров, которые представлены в четырех категориях: стандарт, полулюкс, люкс и апартаменты. Каждый номер оснащен кондиционером, сейфом и отдельной ванной комнатой с круглосуточным водоснабжением. Также повсюду предусмотрены электронные замки, спутниковое телевидение и интернет.

Также в отеле есть конференц-зал, который вмещает до 40 человек. Кроме того, на базе отеля функционирует ресторан на два зала – на 100 и 30 мест соответственно.

В комплекс также входят: салон красоты, тренажерный зал, бильярд-клуб, турецкая баня, сауна с бассейном и диско-бар на 75 человек.

Стартовая цена комплекса составляет 50,99 млн грн.

В сентябре 2020 года ФГИ с четвертой попытки продал отель "Славянский" в Новгороде-Северском за 28,8 млн грн единственному участнику торгов Роману Кийовскому. Однако позже соглашение с покупателем разорвали, поскольку он не уплатил стоимость объекта. Около 3 млн грн гарантийного взноса участника торгов ушли в государственный бюджет. После этого ФГИ безуспешно пытался продать отель со стартовой ценой 53 млн грн.

4-звездочный отель "Славянский" был построен за государственный счет в 2004-2005 годах по инициативе президента Леонида Кучмы с целью принять глав трех государств. Строительство обошлось в 108 млн грн, по тогдашнему курсу около $20 млн.

Отель построен на насыпном грунте, который за несколько лет после ввода объекта в эксплуатацию стал проседать. В результате началось разрушение водопровода, канализации, газовой котельной, цоколя фасада, крыши, гостевых номеров.