Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки в 2030 году в Одессе

Украина официально направила заявку на участие в отборе страны - кандидата на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030".

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, соответствующее письмо-заявка за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля было передано генеральному секретарю Международного бюро выставок (МБВ) Димитру Керкетзесу 15 октября.

Согласно сообщению, Украина предлагает провести Всемирную выставку "Экспо-2030" в Одессе.

"Всемирная выставка "Экспо-2030" в г. Одесса – это инновационный проект, предлагающий новую тему – "Возрождение. Технологии. Будущее" на период с 1 мая по 31 октября 2030 года. Тема акцентирует внимание на будущем мира и полностью согласуется с Целями устойчивого развития ООН", – сказано в сообщении.

Минэкономики ожидает, что проведение Всемирной Выставки в Украине станет двигателем экономического роста, шагом вперед для укрепления имиджа Украины в мировом сообществе, развития инноваций и привлечению инвестиций.

"Проведение "Экспо - 2030" в нашей стране является уникальной возможностью показать уверенность в своих экономических перспективах и засвидетельствовать активное движение на пути дальнейшей интеграции в мировую экономику", – подчеркивают в министерстве.

Международное бюро выставок будет рассматривать заявления кандидатов до конца 2023 года. Кроме Украины, на проведение "Экспо-2030" претендуют Южная Корея (Пусан), Италия (Рим) и Россия (Москва). Решение о месте проведения Всемирной выставки будет принимать Международное бюро путем тайного голосования государств, имеющих членство.

Как сообщалось, 6 октября Кабинет министров принял решение подать заявку в Международное бюро выставок на участие в отборе страны - кандидата на проведение Всемирной выставки "Экспо - 2030" в Одессе.

Напомним, Украина впервые представила собственный павильон в рамках Всемирной выставки Expo 2020 Dubai, которая из-за пандемии началась в октябре 2021 года.

Минэкономики потратило на строительство павильона Украины для выставки Expo 2020 Dubai с обустройством 216,27 млн грн или $8,05 млн. Еще 35 млн грн или или $1,23 млн потратят за его содержание до 1 сентября 2022 года, а 28,69 млн грн – на организацию программы мероприятий для павильона до 1 июля 2022 года.