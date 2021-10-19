Украинцы собрали на благотворительность выведенных из обращения монет по 25 копеек на 3 миллиона

Участники благотворительной акции "Монетки детям", инициированной Национальным банком Украины и фондом "Таблеточки", собрали 3 млн грн на помощь онкобольным детям.

В пресс-службе регулятора напомнили, что акция предусматривала сбор с 1 сентября по 15 октября монет номиналом 25 копеек, которые год назад перестали быть платежным средством.

"Участники акции собрали монеты на общую сумму около 2,7 млн грн. Дополнительно коллектив Национального банка в рамках акции собрал на лечение онкобольных детей 104 тыс. грн, еще по 100 тыс. грн перевели фармацевтическая компания АО "Фармак" и глобальная IT-компания Amazing Apps", – говорится в сообщении.

Монеты можно было приносить в любые отделения банков-участников акции по всей Украине. Всего в акции приняли участие 2 371 отделение банков. Основную массу монет принесли школьники и студенты. В акции зарегистрировались 4 370 учебных заведений и трудовых коллективов.

Часть собранных средств направят на обеспечение отделения нейрохирургии НДСБ "Охматдет" расходными материалами на полгода. Это необходимо для работы интраоперационного нейромонитора, который следит за руками хирурга во время операций на головном и спинном мозге.

Остальные средства будут направлены на приобретение ультразвукового скальпеля для Западноукраинского специализированного детского центра во Львове. Этим скальпелем ежегодно будут проводить операции сложного уровня 50 детям с онкозаболеваниями и еще около сотни операций детям с другими болезнями. Этот скальпель уменьшит потери крови и продолжительность операции.