Связанная с Медведчуком компания наладила импорт российского дизтоплива по заниженным ценам, – ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Виктору Медведчуку.

Как сообщает пресс-служба ГБР, речь идет о поставках дизтоплива через порт Николаева.

По оперативной информации, в начале октября на один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС.

"По документам, суда доставили в адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждое. Установлено, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен", – сказано в сообщении.

Предварительным следствием также установлено, что эти суда за последний год заходили в порты Российской Федерации и товар имеет российское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) были отобраны образцы топлива, которые направлены на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

"По результатам экспертизы следователями ГБР будут приняты соответствующие процессуальные меры. Также в ходе расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале октября СБУ сообщила Виктору Медведчуку о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса из-за действий, направленных на подрыв энергетической независимости Украины путем организации поставок угля из оккупированного Донбасса вместо топлива из ЮАР.

Офис генпрокурора просил об аресте Медведчука по этому делу с альтернативой залога в 1 млрд грн, однако Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, Медведчук уже находится под домашним арестом по подозрению, выдвинутому СБУ еще в мае.