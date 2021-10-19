"Укртатнафта" Коломойского увеличила производство нефтепродуктов с начала года на 8%

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) в январе-сентябре 2021 года нарастило производство нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, авиатопливо и битум) до 2,01 млн тонн, что на 8% больше аналогичного показателя прошлого года (1,86 млн тонн).

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, за отчетный период Кременчугский НПЗ произвел 756,5 тыс. тонн бензинов, что на 12% больше, чем за девять месяцев прошлого года (676,3 тыс. тонн). Это позволило производителю удержать 42-процентную долю украинского рынка на фоне увеличения баланса бензинов.

Производство дизельного топлива увеличилось на 4% - до 874,4 тыс. тонн, а его доля на рынке составила 15%, что соответствует показателю прошлого года.

Наибольший прирост наблюдается по авиатопливу: было произведено 151 тыс. тонн продукта, или на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 годп. При этом рыночная доля кременчугского керосина выросла с 52% до 58%.

Отрицательная динамика производства была присуща только битуму. Его производство по сравнению с девятью месяцами прошлого года сократилось на 5,4%, до 227 тыс. тонн. В Консалтинговой группе "А-95" снижение по битуму объясняют переходом на выпуск мазута.

Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) закончила 2020 год с чистой прибылью 794,1 млн грн. В последний раз перед этим компания демонстрировала положительный финансовый результат в 2014 году. В 2020 году Кременчугский НПЗ нарастил переработку на 18% по сравнению с 2019 годом – до 2,95 млн. тонн.

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к Александру Ярославскому.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн за захват компании, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.