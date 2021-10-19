Облгазы на фоне роста цен бесплатно отобрали из ГТС газа на 2,6 миллиарда, – Оператор ГТС

Задолженность операторов газораспределительных сетей (ГРС) за отобранный для собственных производственно-технологических нужд (ПТН) природный газ из магистральных газопроводов выросла более чем на 2,6 млрд грн, в том числе на 1,9 млрд грн увеличилась задолженность операторов ГРС, относящихся к группе РГК Дмитрия Фирташа.

Как сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", таким образом суммарный просроченный долг облгазов перед ОГТСУ вырос до 10,9 млрд грн, из которых 7,7 млрд грн – задолженность облгазов группы РГК.

В компании уточнили, что облгазы группы РГК в сентябре отобрали 50 млн куб. м газа на 1,9 млрд грн. Кроме того, "Донецкоблгаз" отобрал газа на 201,2 млн грн, а Черкассыгаз – на 172,9 млн грн.

"Такое резкое увеличение просроченной задолженности несет значительные риски финансовой стабильности Оператора ГТС за вымывания оборотных средств предприятия. Чтобы обеспечить стабильную работу ГТС предприятие вынуждено за свой счет пополнять запасы газа в ГТС, что при имеющихся ценах на газ требует значительных средств", – сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В компании напомнили, что накопление долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние Оператора ГТС Украины и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины.

В свою очередь ОГТСУ использует все предусмотренные украинским законодательством механизмы для урегулирования вопроса. В частности, в течение 2020-2021 годов было подано около 50 исковых заявлений о взыскании задолженности за урегулирование ежесуточных негативных небалансов на общую сумму более 9 млрд грн.

Кроме того, ОГТСУ ожидает внедрения механизма распределительных счетов для облгазов, которые позволят автоматически перечислять средства для оплаты за газ Оператору ГТС.

Как сообщалось, в августе 2021 года операторы ГРС (обл-, горгазы) задолжали перед "Оператором ГТС Украины" за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических нужд, свыше 153 млн грн, а общий долг облгазов перед составлял 8,8 млрд грн.