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Облгазы на фоне роста цен бесплатно отобрали из ГТС газа на 2,6 миллиарда, – Оператор ГТС

Облгазы на фоне роста цен бесплатно отобрали из ГТС газа на 2,6 миллиарда, – Оператор ГТС

Задолженность операторов газораспределительных сетей (ГРС) за отобранный для собственных производственно-технологических нужд (ПТН) природный газ из магистральных газопроводов выросла более чем на 2,6 млрд грн, в том числе на 1,9 млрд грн увеличилась задолженность операторов ГРС, относящихся к группе РГК Дмитрия Фирташа.

Как сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", таким образом суммарный просроченный долг облгазов перед ОГТСУ вырос до 10,9 млрд грн, из которых 7,7 млрд грн – задолженность облгазов группы РГК.

В компании уточнили, что облгазы группы РГК в сентябре отобрали 50 млн куб. м газа на 1,9 млрд грн. Кроме того, "Донецкоблгаз" отобрал газа на 201,2 млн грн, а Черкассыгаз – на 172,9 млн грн.

"Такое резкое увеличение просроченной задолженности несет значительные риски финансовой стабильности Оператора ГТС за вымывания оборотных средств предприятия. Чтобы обеспечить стабильную работу ГТС предприятие вынуждено за свой счет пополнять запасы газа в ГТС, что при имеющихся ценах на газ требует значительных средств", – сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В компании напомнили, что накопление долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние Оператора ГТС Украины и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины.

В свою очередь ОГТСУ использует все предусмотренные украинским законодательством механизмы для урегулирования вопроса. В частности, в течение 2020-2021 годов было подано около 50 исковых заявлений о взыскании задолженности за урегулирование ежесуточных негативных небалансов на общую сумму более 9 млрд грн.

Кроме того, ОГТСУ ожидает внедрения механизма распределительных счетов для облгазов, которые позволят автоматически перечислять средства для оплаты за газ Оператору ГТС.

Как сообщалось, в августе 2021 года операторы ГРС (обл-, горгазы) задолжали перед "Оператором ГТС Украины" за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических нужд, свыше 153 млн грн, а общий долг облгазов перед составлял 8,8 млрд грн.

Автор: 

борг (1877) облгази (239) Фірташ Дмитро (621) Оператор ГТС (454)


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Топ коментарі
+4
Зелюбы, когда будете замерзать и болеть, помните , вы это сделали разом . И ещё платежечку получите за холодные батареи.
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19.10.2021 20:55
+3
Ще раз звернемось до коріння "газоворозподільчих володінь " в нашій нещасній країні ( це тепер її народ так називає від прикольної влади): кому належать облгази? А належать вони без виключення ....не повірите,а належать вони особам,які кожного дня і кожної миті КАКАЮТЬ НА НАШУ КРАЇНУ І ЇЇ ДЕРЖАВНІСТЬ. І какають практично всі із-за кордону,окрім декількох вражин,що продовжуют тут свою гнидну і антинародну ходу. Все це посібники і друзі зрадника України Януковича ( перевірено і до тепер). Якщо коротко, там не має патріотів України,як в США Каррнегі, Рокфелери,Моргани,Хьюзи і т.д. До речі, газ в США в північних штатах декотрих на АЗС заправляють.....БЕЗКОШТОВНО.
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20.10.2021 00:52
+3
А вот и результаты " антиолигархизации". Вместо системной работы по демонополизации экономики, принимают декларативные законы, которые ничего не меняют. Зато плебс довольный.
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20.10.2021 09:54
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Зелюбы, когда будете замерзать и болеть, помните , вы это сделали разом . И ещё платежечку получите за холодные батареи.
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19.10.2021 20:55 Відповісти
немедленно простить долги и выдать безвоздмездно еще газу на милиардов так 90 минимум
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19.10.2021 23:00 Відповісти
Ще раз звернемось до коріння "газоворозподільчих володінь " в нашій нещасній країні ( це тепер її народ так називає від прикольної влади): кому належать облгази? А належать вони без виключення ....не повірите,а належать вони особам,які кожного дня і кожної миті КАКАЮТЬ НА НАШУ КРАЇНУ І ЇЇ ДЕРЖАВНІСТЬ. І какають практично всі із-за кордону,окрім декількох вражин,що продовжуют тут свою гнидну і антинародну ходу. Все це посібники і друзі зрадника України Януковича ( перевірено і до тепер). Якщо коротко, там не має патріотів України,як в США Каррнегі, Рокфелери,Моргани,Хьюзи і т.д. До речі, газ в США в північних штатах декотрих на АЗС заправляють.....БЕЗКОШТОВНО.
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20.10.2021 00:52 Відповісти
Наследие десятилетки рыгов Януковича-Порошенко икается народу, который их доверчиво приводил во власть

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20.10.2021 09:27 Відповісти
УХОДЯ В 2019 ГОДУ ПОРОШЕНКО ОСТАВИЛ ЗА СОБОЙ ЗАПОЛНЕННЫЕ НА 98,6% (29,57 МЛРД. КУБОМЕТРОВ ГАЗА), газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги
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20.10.2021 11:00 Відповісти
Какой номер Методички "Рыгорошен"? Предоставьте для сверки текста

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20.10.2021 11:31 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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20.10.2021 12:04 Відповісти
Запасы газа в подземных хранилищах на четверть превышают показатели предыдущих сезонов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ 2019, 12:50

Украина с 4 апреля по 21 сентября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах в 2,3 раза - до 19,9 миллиардов кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 21 сентября 2018 года на 26,2%, 21 сентября 2017 года - на 24,7%.

Хранилища страны 1-21 сентября пополнились на 1,6 млрд кубометров, что составляет среднесуточное закачки 77,2 млн кубометров, в августе оно составил 77,5 млн кубометров.

Напомним:

Украина https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/11/651512/ закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона - столько газа в хранилищах не было с 2011 года.

Экономическая правда

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/23/651874/
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20.10.2021 12:08 Відповісти
Какой номер Методички?

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20.10.2021 12:20 Відповісти
Спартакус, у тебя пластинка заела? Ты читать умеешь? Я тебе даю ссылки, открой глаза

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/23/651874/
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20.10.2021 13:45 Відповісти
А вот и результаты " антиолигархизации". Вместо системной работы по демонополизации экономики, принимают декларативные законы, которые ничего не меняют. Зато плебс довольный.
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20.10.2021 09:54 Відповісти
Зе,,,,,,,, спишуть, а там: Какая разница і різницю в офкишені
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20.10.2021 10:26 Відповісти
После решения Зеленского и его "монобольшинства"

"РЕСТРУКТУРИЗИРОВАТЬ" ДОЛГИ ОЛИГАРХОВ-СОБСТВЕННИКОВ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.

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20.10.2021 11:07 Відповісти
Наверное надо Пиночета /напрашивается вывод /
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20.10.2021 12:32 Відповісти
Вот это борьба с олигархатом, вот это я понимаю, какие законы вам ещё нужны
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20.10.2021 13:06 Відповісти

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