"Укрэнерго" вновь запросило поставки электроэнергии из Словакии из-за аварий на ТЭС Ахметова (обновлено)

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в период с 11 по 17 октября дважды активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" (Закарпатская и часть Львовской и Ивано-Франковской областей).

Как сообщает пресс-служба оператора энергосистемы Украины, объем предоставленной помощи с 14:00 до 21:00 11 октября составил 700 МВт-ч, а с 15:00 до 17:00 15 октября – 200 МВт-ч.

В "Укрэнерго" поясняют необходимость аварийной помощи из энергосистемы Словакии авариями на Бурштынской ТЭС компании "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

"В период с 11 по 17 октября на Бурштынской ТЭС в аварийных ремонтах одновременно находилось от двух до четырех блоков. Кроме того, из-за дефектов оборудования блоки, оставались в работе, не могли быть загружены до номинальной мощности", – отмечается в сообщении.

В частности, 10 октября в 15:03 аварийно отключился блок №4 Бурштынской ТЭС, а 15 октября в 14:16 – блок №1 (оба из-за образования свища на котле). Кроме того, 11 октября суммарная величина аварийного разгрузки составила 46 МВт (блоки №6,7,9 и 10), 12 октября – 58 МВт (блоки №5,6 и 11) и 15 октября – 133 МВт (блоки №4,7, 9 и №11).

"Поэтому, в этот период имело место нарушение требований по обеспечению резервов мощности на БуТЕС в необходимых объемах", – указывают в "Укрэнерго".

Это также привело к нарушению графика экспортных поставок электроэнергии с торговой зоны "острова Бурштынской ТЭС" 11, 12 и 15 октября.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК обратили внимание, что кроме вывода нескольких блоков "ДТЭК Бурштынской ТЭС" в аварийный ремонт необходимость активировать помощь из Словакии возникла из-за того, что энергоблок №8 электростанции 11 сентября в 14:17 был развернут для обеспечения стабильной работы ОЭС Украины по команде диспетчера "Укрэнерго".

Как сообщалось, в сентябре НЭК "Укрэнерго" активировала аварийную помощь из энергосистемы Словакии для обеспечения безопасности и избежания отключения потребителей энергоострова Бурштынской ТЭС из-за аварий на ее энергоблоках.

В августе из-за пожара на энергоблоке №3 Бурштынской ТЭС Украина также активировала аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове (БуОс) синхронно с энергосистемой Европы.