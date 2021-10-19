Акционеры ш/у "Покровское" Ахметова одобрят сделки в рамках мирового соглашения на $1,5 миллиарда

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая область), контроль над которым в марте 2021 года установила группа "Метинвест", намерены обновить состав наблюдательного совета предприятия и одобрить крупные сделки, в том числе в рамках заключенного ранее мирового соглашения на $1,5 млрд.

Согласно повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 19 ноября текущего года, акционерам предлагается прекратить полномочия действующего состава набсовета и избрать новый с полномочиями с 19 ноября 2021 года в сроком на три года (по 18 ноября 2024 года включительно), передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту решения, в набсовет предложено ввести Юрия Рыженкова, Юлию Данкову и Светлану Романову как представителей акционера Metinvest B.V.

На собрании планируется одобрить ряд крупный сделок, совершенных в 2021 году, в том числе в рамках мирового соглашения.

"Договор о переводе обязательств (долга) от 22 апреля 2021 года, заключенный между обществом, Metinvest B.V. и Itineris Holdings Limited, согласно условиям которого Metinvest B.V. заменил общество как должника в обязательствах по мировому соглашению от 16 декабря 2020 года по уплате в пользу Itineris Holdings Limited долга в размере $495,07 млн и уплаты процентов, начисляемых в соответствии с условиями мирового соглашения, а общество обязано выплатить в пользу Metinvest B.V. общую сумму в размере $510 млн, как предусмотрено в договоре о переводе обязательств", – одобрение такой сделки вынесено на собрание.

Как сообщалось, акционеры ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" в конце 2020 года достигли мирового соглашения (Settlement Deed) о реструктуризации всех долговых обязательств, превышавших $1,5 млрд, предполагающего выплату $1,335 млрд, из которых на долю ш/у "Покровское" был переведен долг $0,5 млрд. Переговоры продолжались с 2017 года.

Ш/у "Покровское" (ранее – "Красноармейская-Западная №1") – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Официально Metinvest B.V. в марте 2021 года установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году.

Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH были распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).