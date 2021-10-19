Из-за аварий и отсутствия угля простаивают 33 энергоблока ТЭС и ТЭЦ, – "Укрэнерго"

Из-за отсутствия топлива не могут работать 22 блока ТЭС и ТЭЦ, еще 11 блоков выведены в аварийный ремонт.

Об этом свидетельствуют данные оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 16:65 вторника, 19 октября.

В частности, на Углегорской ТЭС, Змеевской ТЭС и Трипольской ТЭС государственного "Центрэнерго" в работе находится лишь по одному блоку, остальные не работают из-за отсутствия топлива.

По данным "Укрэнерго", на минувшей неделе с 11 по 17 октября производство электроэнергии ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 1% (до 762,2 млн кВт-ч), а доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и составила 26%.

При этом ситуация с накоплением угля на прошлой неделе ухудшилась.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю снизились на 6,4% и к 18 октября составляли 623,7 тыс. тонн, что в 4,3 раза меньше утвержденного министерством плана-графика накопления угля на эту дату (2,67 млн тонн).

В том числе запасы газового угля снизились на 3,3% (до 494,4 тыс. тонн) и антрацитового – на 16,9% (до 129,3 тыс. тонн).

В то же время по сравнению с началом осени (1 сентября) запасы угля на складах ТЭС снизились на 15,5%, в том числе запасы газового угля – на 0,9%.

Среднесуточные объемы поставок угля за последние 10 дней составили 52,5 тыс. тонн, тогда как расход (сжигание) – 62,4 тыс. тонн.