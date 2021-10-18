"Укрзализныця" хочет вернуть до 20% грузов с автодорог после запуска автоматического габаритно-весового контроля

"Укрзализныця" рассчитывает на отток грузопотока с автодорог после запуска системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК).

Об этом сообщил замдиректора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев в интервью Интерфакс-Украина.

"Главный наш конкурент - это автотранспорт. В течение последних четырех лет действительно наблюдается отток грузов на автомобильный транспорт. Причина оттока грузов с железной дороги проста: до этого года габаритно-весовой контроль на автодорогах не работал эффективно. Грузовики транспортировали грузы с перегрузками, а 90% перегрузок на автодорогах - это именно сельхозгрузы и строительные материалы", - сказал Ткачев.

Кроме того, Ткачев подчеркнул, что рынок автомобильных перевозок находится в тени, не платит налоги, работает за "кэш" - поэтому железной дороге трудно конкурировать с автотранспортом в таких определенно "не рыночных" условиях.

Он также отметил, что в этом году Верховной Радой были приняты два закона по усилению габаритно-весового контроля на автодорогах.

"С октября текущего года требования новых законов начинают действовать. Надеемся, что грузы начнут возвращаться на железную дорогу. Когда государство будет жестко контролировать ГВК и прикроет черный рынок автоперевозок, когда в электронном виде появится ТТН и через год-два все перевозки будут "подсвечены", когда автоперевозчики будут вынуждены платить налоги - мы увидим рост объемов перевозок железнодорожным транспортом. Закон о контроле на дороге вступил в силу в октябре, думаю, в течение 1-2 лет мы, возможно, увидим прирост перевозок по железной дороге до 10-20%", - сказал Ткачев.

Он также отметил, что в идеале автотранспорт должен работать на расстояниях транспортировки грузов в 200-250 км - по сути, вывозить зерно с поля на элеватор или в порты. При этом грузы с расстоянием транспортировки более 250-300 должны транспортироваться по ж/д.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует программу обновления вагонного парка с учетом сохранения 25-процентной доли перевозок в зерновозах и 30-процентной доли в перевозках полувагонами.