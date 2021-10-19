Украина и Канада начнут строительство космодрома в Новой Шотландии до конца года, – вице-премьер

Украина и Канада решили все бюрократические вопросы, и уже в конце 2021 года в канадской провинции Новая Шотландия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносители "Циклон 4М".

Об этом сообщил вице-премьер, глава Минстратегпрома Олег Уруский в Facebook.

"19 октября с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье обсудили детали реализации этого амбициозного проекта, в котором также принимают участие отечественные государственные предприятия "Конструкторское бюро "Южное имени М. К. Янгеля" и "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова", – сообщил Уруский.

Он подчеркнул, что Минстратегпром в пределах своих полномочий готов оказывать содействие предприятиям космической отрасли Украины во время реализации данного проекта, так как он является взаимовыгодным и открывает широкие возможности для обоих государств.

Со своей стороны Матье сообщил, что уже существуют предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой-носителем "Циклон-4М". Первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

"Стоит отметить, что реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время в Верховной Раде Украины. В частности планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование в качестве маршевого для первой ступени указанной ракеты-носителя", – добавил Уруский.