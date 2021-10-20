Частные инвестиции в космические компании превысили $10 миллиардов с начала года, – исследование

Частные инвестиции в компании космической отрасли в третьем квартале составили $3,9 млрд, с начала текущего года достигли $10,3 млрд, побив рекорд 2020 года в $9,8 млрд.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Space Capital, передает Интерфакс-Украина.

При этом значительная часть в озвученном объеме приходится на космические компании, которые заключают сделки со специализированными компаниями по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) и таким образом выходят на открытые рынки. Среди них можно упомянуть Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Momentus и Redwire.

Наиболее крупными сделками с участием космических компаний в третьем квартале стали сделка по покупке американской ORBCOMM за $1,1 млрд и инвестрануд британской OneWeb на сумму $550 млн.

Поскольку ожидается, что в четвертом квартале будет закрыто еще больше сделок со SPAC, в докладе отмечается, что "средний объем инвестраундов и их количество могут также побить рекорды в конце следующего квартала".

Space Capital включил в свое исследование 1,654 тыс. компаний, которые в совокупности привлекли $231,2 млрд частных инвестиций с 2012 года.