СБУ завела дело о попытке свержения власти из-за обвинения Зеленского в росте цен на газ (обновлено)

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении АО "Харьковгаз" по статье 109 Уголовного Кодекса (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники АО "Харьковгаз" оставили без газа целое село в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ.

"По имеющейся информации, чиновники этой частной компании вымогали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе", – сказано в сообщении.

В частности, по информации СБУ, сразу после отключения жителям села выдвинули требование: подписать дополнительное соглашение на еще одну несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была бы вырасти на 1200-1800 грн в год.

"Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал этот договор. То есть пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, в результате чего жители села были поставлены в безвыходное положение. При этом руководство "Харьковгаза" заявило что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виноваты в этом президент и руководство государства. Это повлекло многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытия автодорог", – подчеркивается в сообщении.

По мнению СБУ, таким образом у сотрудников газовой компании усматриваются отдельные признаки действий, предусмотренных ст. 109 Уголовного Кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В ведомстве уточнили, что после вмешательства правоохранителей и местных властей газоснабжение в село восстановили 17 октября.

"Досудебное расследование продолжается. Правоохранители изучают все обстоятельства этой ситуации", – сообщают в СБУ.

После публикации сообщения СБУ АО "Харьковгаз" изложило свою версию произошедших событий. Согласно ей неизвестные препятствовали проведению ремонтных работ на газораспределительных сетях и подстрекали население не давать доступ работникам компании к газовому оборудованию в своих домах, что привело к отключению потребителей.