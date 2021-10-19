Суд Великобритании проведет заседание по делу о "долге Януковича" до конца осени, – Малюська

Следующее заседание Верховного суда (The Supreme Court) Великобритании в споре между Украиной и РФ о так называемых "еврооблигациях Януковича" на $3 млрд состоится этой осенью и оно может быть последним в этом деле.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в интервью УП.

"Я 98% информации по этому поводу не могу говорить, учитывая конфиденциальность тематики. Но да – следующее заседание будет осенью, и оно может быть последним в этом деле", – сказал Малюська.

Он отметил, что от имени правительства этот судебный процесс ведет Министерство финансов, а не Минюст.

"Учитывая, что вопрос очень сенситивный, я предпочел бы, чтобы Минфин комментировал это дело в отношении шансов и возможных решений", – подчеркнул Малюська.

По словам министра, российская сторона в ходе рассмотрения дела хотела бы, чтобы в силе осталось решение первой инстанции о взыскании средств по упрощенной процедуре.

"И есть другой вариант, в нашу пользу: либо перейти в полный судебный процесс, исследовать все доказательства и аргументы Украины в этом деле, что будет означать, что дело еще слушаться еще, как минимум, несколько лет, а может и больше. Или остановить процесс до решения в любой другой международной судебной инстанции, что тоже означает остановку рассмотрения на какое-то чрезвычайно длительное неустановленное время", – рассказал Малюська.

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Напомним, 9 декабря 2019 года Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) начал рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд.

The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ, оспаривает решение Апелляционного суда, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает три тезиса из его решения.

Напомним, 14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение дело по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выпущенным в 2013 году в рамках договоренностей Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.

Как указал судья, суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргумент украинской стороны о том, что Янукович был вынужден взять кредит под давлением. В то же время Апелляционный суд отклонил остальные доводы Украины. Но в итоге дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

В ноябре 2018 года стало известно, что Россия оспорила это решение Апелляционного суда Англии в Верховном суде Великобритании.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В свою очередь Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Однако Апелляционный суд Англии в итоге это решение отменил, постановив рассматривать дело по полной процедуре.