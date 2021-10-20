Объем наличных денег в обращении за месяц сократился почти на 2 миллиарда, – Нацбанк

По состоянию на 1 октября в Украине находится в обращении 592,2 млрд грн наличными, что на 33,7 млрд грн (6%) больше, чем в начале года, однако на 1,8 млрд грн (0,3%) меньше, чем 1 сентября.

В том числе в обращении находилось 2,9 млрд штук банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн и 13,9 млрд монет на 4,4 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

Также в регуляторе отметили, что в начале октября на одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет ( на 1 января – 72 и 149 шт. соответственно).

По данным Нацбанка, традиционно больше всего в денежном наличном обращении находятся банкноты номиналом 200 грн и монеты в 10 копеек – 24,5% и 28,8% соответственно от общего количества.

В то же время меньше всего банкнот номиналом 1 000 грн (всего 2,7%), а монет – номиналом 10 грн (0,5%).

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 года в обращении в Украине находилось наличности на общую сумму 558,5 млрд грн, что на 133,4 млрд грн больше, чем на начало 2020 года.