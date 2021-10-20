ЕБРР и IFC помогут Украине подготовить концессию в порту "Черноморск"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) окажут помощь Министерству инфраструктуры и Администрации морских портов Украины в подготовке государственно-частного партнерства для модернизации морского торгового порта "Черноморск" (Одесская обл.), в том числе в подготовке и организации соответствующего тендера.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает Интерфакс-Украина.

"Инвестиции частного сектора и модернизация порта, который является одним из крупнейших в регионе Черного моря, позволят Украине увеличить объемы импорта и экспорта, повысить конкурентоспособность в сфере торговли и ускорить экономический рост", – отмечается в заявлении.

ЕБРР и IFC помогут Украине подготовить пакет контрактной документации, определить тендерные критерии и правила, а также установить связь с потенциальными инвесторами.

Соответствующее соглашение заключили Министр инфраструктуры Александр Кубраков и замглавы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

"В Украине контейнерные перевозки имеют большой потенциал для развития, ведь сейчас составляют только 8,5% от общего объема. После привлечения инвестора в порт "Черноморск" и модернизации контейнерного терминала, его пропускная способность должна увеличиться почти вдвое. Это станет мощным стимулом для развития экономики региона и повышения конкурентоспособности Украины как инфраструктурного хаба", – сказал Кубраков.

Отмечаеся, что предоставление в концессию контейнерного терминала и железнодорожно-паромного комплекса порта "Черноморск" поможет модернизировать существующее оборудование терминала, улучшить и оптимизировать его работу, а также создать дополнительные услуги для перевозчиков и владельцев грузов.

"Вместе с IFC мы понимаем чрезвычайную важность портовой инфраструктуры для конкурентоспособности Украины. Тщательная подготовка проекта и эффективное проведение тендера ГЧП имеют важное значение. Мы надеемся вывести порт "Черноморск" на рынок с привлечением дальнейших инвестиций из частного сектора", – уточнил Магалецкий.

Как сообщалось, в апреле текущего года консультанты завершили подготовку пре-ТЭО по проекту концессии первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск".

Проекты концессии первого и контейнерного терминалов, а также паромного комплекса ГП "МТП "Черноморск" входят в утвержденный правительством Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года.