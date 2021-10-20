"Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа в 1,8 раза за десять лет, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд куб. м до 24 млрд куб. м.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко во время Украинского газового инвестиционного конгресса, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, производство газа целесообразно развивать как на суше, так и на шельфе при себестоимости его добычи до $160 за 1 тыс. куб. м, при этом у НАК есть проекты дешевле этой себестоимости.

Витренко также отметил, что компания будет стараться привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи.

"Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль", – сказал он.

Как сообщалось, входящая в состав НАК "Нафтогаз Украины" государственная "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2021 года добыла 10,2 млрд кубометров природного газа, что на 4,8% или 0,52 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период года.