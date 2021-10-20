Рада приступила к рассмотрению госбюджета на 2022 год в первом чтении (обновлено)
Верховная Рада приступила к рассмотрению проекту постановления "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год".
Принятие этого постановления за основу поддержали 264 народных депутата.
В своих заключениях Верховная Рада рекомендовала Кабмину при подготовке законопроекта ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на 2022 год на 6,5 млрд грн за счет увеличения ожидаемых поступлений от НДС с импорта.
Также в бюджетных заключениях депутаты рекомендовали предусмотреть субвенцию из государственного местным бюджетам на борьбу с пандемией в школах в размере 1 млрд грн.
Народные депутаты начали рассматривать поправки, которые депутатские фракции и группы предлагают учесть Кабмину при подготовке законопроекта "О госбюджете" ко второму чтению. Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем заседании.
Согласно регламенту, после рассмотрения поправок, на которых настаивают депутаты, Верховная Рада должна проголосовать за принятие в целом проекта Постановления относительно выводов и предложений к проекту закона о государственном бюджете. Это будет означать, что законопроект о госбюджете на 2022 год принят в первом чтении.
Ранее сообщалось, что доходы госбюджета в 2022 году запланированы в объеме 1277,7 млрд грн, что на 161,7 млрд грн больше, чем в бюджете 2021 года.
В то же время расходы госбюджета предложено увеличить до 1 465,7 млрд грн или на 103,1 млрд грн. Таким образом, дефицит госбюджета составит 188 млрд грн или 3,5% ВВП.
Расходы по госдолгу запланированы в объеме 574,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга планируется направить 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.
Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.
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20 ВЕРЕСНЯ 2021 ,
На минулому тижні Кабмін затвердив і передав на розгляд до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік. На головний фінансовий документ країни чекають тепер два читання. На медичну галузь в проекті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд гривень. Це на 36 млрд більше, ніж в цьому році. 186 млрд гривень в 2022 році уряд пропонує виділити на освіту. Це на 17 млрд більше, ніж в цьому році, тобто педагогам і студентам варто розраховувати на підвищення зарплат і стипендій. Бюджет Пенсійного фонду в проєкт держбюджету на 2022 рік становить 531 млрд гривень, що на 31 млрд більше, ніж в поточному році. Більше на 11 з гаком мільярдів Кабмін заклав і на грошове забезпечення українських військових, адже майже 6% ВВП в 2022 році передбачено на сектор безпеки та оборони. Це тільки основні показники, які розраховує отримати Кабмін щодо скарбниці. Такий розподіл фінансів прокоментував економіст Віктор Скаршевський на базі платформи «Голос.юа».
Згідно з документом, дефіцит держбюджету складе 3,5%, зростання ВВП - 3,8%, інфляція - 6,2%, середня зарплата - 15 258 гривень, курс гривні до долара США - 28,6-28,7 гривень. На думку експерта Growford Institute Віктора Скаршевського, проєкт бюджету на наступний рік, це проєкт бідної аграрної, сировинної країни, в якій бідність продовжить розвиватися без перегляду ситуації в кращу сторону.
Як приклад експерт навів кошти, передбачені на соцзабезпечення. Мова йде про закладену суму приблизно в 320 млрд грн. При тому, що Кабмін зазначив, що, в порівнянні з попереднім роком, фінансування збільшиться приблизно на 7 млрд грн. Але Віктор Скаршевський тут же парирував це питання - збільшення в процентному співвідношенні не перевищує 3%. А інфляцію Кабмін на наступний рік запланував на рівні 6% як мінімум. Тоді про яке збільшення фінансування цієї галузі може йти мова, якщо цей, хоч і невеликий «+», в бюджеті на соцзабезпечення відразу ж з'їсть інфляція. «Це означає, що реальні витрати, з урахуванням інфляції, на соцзахист і соцзабезпечення у 2022 році будуть нижчими, ніж у цьому році. А це означає, що люди, які отримують виплати з бюджету, будуть отримувати в реальному обчисленні менше, ніж в цьому році. Тобто йде скорочення реальних соціальних витрат», - підкреслив Віктор Скаршевський.
Також він вважає, що
Ще один ключовий показник - прожитковий мінімум. Тому що до нього прив'язані всі соціальні виплати: для малозабезпечених, одиноких матерів, мінімальна пенсія. Планується, що з 1 січня 2022 він становитиме 2 393 грн, з 1 липня 2 508 грн, а з 1 грудня 2022 року - 2 586 грн. Віктор Скаршевський обурився, що в проекті бюджету закладається прожитковий мінімум в 2-2,5 рази нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум, який також розраховує Міністерство соцполітики. «Якщо порівняти навіть з липневим фактичним прожитковим мінімумом за 2021 рік, то він склав (з урахуванням обов'язкових платежів) практично 5000 грн. А на кінець 2022 року в бюджеті планується Міністерством соцполітики в два рази менше, ніж є вже зараз. А якщо враховувати, що фактичний прожитковий мінімум також зростає, то в 2,5 рази нижче закладений прожитковий мінімум, ніж він повинен бути насправді. Це означає, що всі інші виплати малозабезпеченим, ті ж виплати одиноким матерям, занижені урядом в 2-2,5 рази. У мене складається таке враження від цього проєкту бюджету, що уряд і міністерство свідомо занижують соціальні показники, щоб економити на найбідніших», - розповів експерт-економіст.
Крім іншого Віктор Скаршевський підсумував, що на субсидії також буде виділено менше коштів, ніж в нинішньому році. Приблизно на 3 млрд грн: «Тарифи ростуть, з 1 травня 2022 роки знову збираються підвищити тарифи на електроенергію, швидше за все зростуть ціни і на природний газ для населення. Але, не дивлячись на підвищення тарифів в цьому році і наступному, знижується обсяг субсидій. А значить будуть рости борги населення за комуналку. А також ця тенденція свідчить про те, що уряд збирається ще більше посилити правила отримання субсидій населенням».
Швидше за все також в наступному році буде переглянуте податкове навантаження в бік збільшення - підсумував Віктор Скрашевскій. Також він спрогнозував, що між першим і другим читанням проєкт бюджету на 2022 рік зазнає мінімальних змін. Дефіцит практично не зміниться, а дохідна і видаткова частина зміниться приблизно на 2-3% від закладених значень.