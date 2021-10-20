Рада приступила к рассмотрению госбюджета на 2022 год в первом чтении (обновлено)

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекту постановления "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год".

Принятие этого постановления за основу поддержали 264 народных депутата.

В своих заключениях Верховная Рада рекомендовала Кабмину при подготовке законопроекта ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на 2022 год на 6,5 млрд грн за счет увеличения ожидаемых поступлений от НДС с импорта.

Также в бюджетных заключениях депутаты рекомендовали предусмотреть субвенцию из государственного местным бюджетам на борьбу с пандемией в школах в размере 1 млрд грн.

Народные депутаты начали рассматривать поправки, которые депутатские фракции и группы предлагают учесть Кабмину при подготовке законопроекта "О госбюджете" ко второму чтению. Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем заседании.

Согласно регламенту, после рассмотрения поправок, на которых настаивают депутаты, Верховная Рада должна проголосовать за принятие в целом проекта Постановления относительно выводов и предложений к проекту закона о государственном бюджете. Это будет означать, что законопроект о госбюджете на 2022 год принят в первом чтении.

Ранее сообщалось, что доходы госбюджета в 2022 году запланированы в объеме 1277,7 млрд грн, что на 161,7 млрд грн больше, чем в бюджете 2021 года.

В то же время расходы госбюджета предложено увеличить до 1 465,7 млрд грн или на 103,1 млрд грн. Таким образом, дефицит госбюджета составит 188 млрд грн или 3,5% ВВП.

Расходы по госдолгу запланированы в объеме 574,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга планируется направить 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.

Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.