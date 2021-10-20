БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 080 6

Ситуация с коронавирусом самая сложная за все время, но локдауна не будет, – Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом самая сложная за все время, но локдауна не будет, – Шмыгаль

Кабинет министров не планирует вводить полный локдаун по всей стране.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Украина столкнулась сейчас с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни. Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы", – подчеркнул премьер.

В то же время он напомнил, что бизнес и общественные учреждения могут работать даже в "красной" карантинной зоне.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как говорил на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", – подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, за прошлые сутки в Украине совершили рекордное количество прививок против COVID-19 – 225 тысяч. Он уточнил, что регионам поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель 1,5 млн прививок в неделю.

Автор: 

вакцина (889) Кабмін (7794) коронавірус (3210) локдаун (49)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмыгали понимают, что при нынешнем уровне поддержки власти населением, выход из локдауна вполне может быть революционным путём...
показати весь коментар
20.10.2021 14:04 Відповісти
ФАКТ: Шмигаль і Ко. значно більше шкодять Україні ніж коронавірус.
показати весь коментар
20.10.2021 22:47 Відповісти
Локдауну не буде й СВОБОДИ також!
показати весь коментар
20.10.2021 23:03 Відповісти
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
показати весь коментар
21.10.2021 01:07 Відповісти
Локдауна не будет, просто все будем сидеть по "красным зонам"..
показати весь коментар
21.10.2021 09:45 Відповісти
Ситуация с профнепригодным кабинетом министров и преЗЕдентом самая сложная за всё время независимости Украины
показати весь коментар
21.10.2021 13:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 