Кабмин утвердил распределение средств облгазов для погашения долгов перед Оператором ГТС

Кабинет министров утвердил порядок открытия текущих счетов со специальным режимом использования для зачисления средств, поступающих как оплата услуг распределения газа, а также порядок проведения расчетов за такие услуги.

Соответствующее постановление об обеспечении расчетов за услуги по распределению природного газа, проект которого разработан Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принят на заседании правительства в среду, 20 октября, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, средства, поступающие от потребителей за услуги распределения природного газа, зачисляются исключительно на счета со специальным режимом использования, открытые операторами газораспределительных систем (ГРС) в уполномоченных банках.

В свою очередь банки обязаны перечислять их далее на счета операторов ГРС и оператора газотранспортной системы (ГТС) согласно утвержденным НКРЭКУ нормативам распределения этих средств, определяемым с учетом отсутствия или наличия задолженности операторов ГРС перед оператором ГТС.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, целью его принятия является урегулирование проблемы погашения долгов операторов ГРС перед оператором ГТС за услуги транспортировки газа и обеспечения возможности его стабильной и безубыточной работы.

Как сообщалось, согласно данным ООО "Оператор ГТС Украины", на начало октября операторы ГРС нарастили долг перед ОГТСУ до 10,9 млрд грн, в т.ч. облгазы группы "РГК" – до 7,7 млрд грн.

В компании неоднократно отмечали, что проблема с накоплением операторами ГРС долгов требует безотлагательного решения, поскольку это крайне негативно влияет на финансовое положение ОГТСУ, ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям в осенне-зимний период и настаивали на необходимости внедрения распределительных счетов для облгазов.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС страны, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года компания получил статус лицензированного оператора.