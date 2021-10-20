Кабмин разрешил 100% предоплаты за материалы для строительства двух эстакад за 2,3 миллиарда

Кабинет министров разрешил предоплату в размере 100% стоимости материалов при строительстве двух эстакад общей стоимостью 2,31 млрд грн и одного мостового перехода.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 20 октября, по процедуре без обсуждения.

Документом вносятся изменения в постановление №641 от 22 июля 2020 года, которое регламентирует вопрос предоплаты товаров, работ и услуг за бюджетные средства на время действия карантинных ограничений.

Согласно пояснительной записке, проект постановления разработан с целью предоставления возможности предоплаты в размере до 100% стоимости материалов, изготовления конструкций и изделий на срок до года, необходимых для строительства:

эстакады через реку Ориль при строительстве автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка (стоимость строительства эстакады – 1,46 млрд грн, в том числе стоимость материальных ресурсов – 682,7 млн грн);

эстакады при строительстве дороги М-28 Одесса-Южный –М-14 с подъездами к Одесскому морскому порту (стоимость строительства эстакады после корректировки – 850 млн грн, в том числе стоимость материальных ресурсов – 580 млн грн);

мостового перехода на участке автодороги от ул. Кайдацкий шлях до автомобильной дороги Киев-Луганск-Изварино в Днепре (стоимость строительства эстакады – 1,46 млрд грн, в том числе стоимость материальных ресурсов – 682,7 млн грн.

Как сообщалось, в августе Кабинет министров разрешил предоплату в размере 100% стоимости материалов и конструкций при строительстве мостов черед Днепр и Днестр.