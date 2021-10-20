"Укргаздобыча" купила лицензию на месторождение для добычи газа за 300 миллионов

Государственное АО "Укргаздобыча" выиграло аукцион на пользование недрами Южно-Русановской нефтегазовой площади (Сумская и Полтавская области), предложив за него 304,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные площадки prozorro.sale, передает Интерфакс-Украина.

В торгах также приняло участие ЧП "Оптима-Ресурс", которое предложило за специальное разрешение сроком на 20 лет стартовую цену 92,5 млн грн (без НДС).

По данным Государственной службы геологии и недр, продуктивные горизонты Южно-Русановской площади, вероятно, залегают на глубинах 3000-5000 метров. Перспективные ресурсы газа – 3,3 млрд куб. м.

Кроме того, ООО "Горизонты", принадлежащее львовскому бизнесмену Зиновию Козицкому и чешскому бизнесмену Карелу Комареку, выиграло торги на Жуковскую нефтегазовою площадь на Полтавщине за 90,01 млн грн.

В торгах также приняли участие ООО "Газ-МДС", конечное предложение которого за специальное разрешение сроком на 20 лет было 90 млн грн, ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" (33 млн грн) и ООО "Нафтогазопромысловая геология" (5,4 млн грн) при стартовых 5,306 млн грн (без НДС).

По данным Госгеонедр, продуктивные горизонты Жуковоской площади, вероятно, залегают на глубинах 600-5500 м. Запасы и ресурсы на участке не оценивались.

Как сообщалось, по итогам электронных торгов в 2020 году Госгеонедра привлекли в госбюджет 826 млн грн прямых поступлений.