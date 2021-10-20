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Рада отправила на доработку проект изменений в Бюджетный кодекс для госбюджета на 2022 год

Рада отправила на доработку проект изменений в Бюджетный кодекс для госбюджета на 2022 год

Верховная Рада сняла с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", который разработан с целью урегулирования ряда вопросов при принятии госбюджета на 2022 год.

Как передает БизнесЦензор, за решение снять с рассмотрения соответствующий правительственный законопроект №6062 проголосовали 290 народных депутатов.

Законопроект, как отмечается в пояснительной записке к нему, разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона №6000 "О государственном бюджете Украины на 2022 года", усовершенствования бюджетных процедур и актуализации некоторых норм Бюджетного кодекса.

В том числе законопроектом предложено уточнить состава доходов государственного бюджета и местных бюджетов в части распределения платы за лицензии на проведение азартных игр, штрафов за нарушения правил дорожного движения и выкупа земли государственной и коммунальной собственности.

Кроме того, предложено ввести систему электронной отчетности об исполнении государственного бюджета и местных бюджетов, изменить процедуру списания задолженности субъектов хозяйствования перед государством по кредитам, выданным под госгарантии, а также ряд других нововведений.

В то же время профильный Комитет по вопросам бюджета, а также Главное экспертное управление Верховной Рады высказали к проекту документа ряд замечаний.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла проект постановления "О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете на 2022 год", что означает принятие проекта госбюджета в первом чтении.

Автор: 

бюджет (1820) ВР (2889) держбюджет (1587) законопроєкт (1683)


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