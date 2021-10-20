Владелец турагентства подделывал результаты ПЦР-тестов от имени известных лабораторий, – прокуратура

Правоохранители разоблачили 10 людей по факту подделки в турагентстве результатов ПЦР-тестов.

Как отмечает пресс-служба Офиса генерального прокурора, фигурантов подозревают в подделке документов, штампов и печатей, мошенничестве, незаконном использовании знака для товаров и услуг, фирменного наименования и нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

По данным следствия, житель Запорожья предложил своему отцу – владельцу туристического агентства – подделывать отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 для клиентов фирмы.

"К воплощению этого плана организатор привлек также родного брата и знакомых. Около года группа лиц получала заказы, используя социальные сети и мессенджеры. После получения предоплаты в размере 400 грн они создавали поддельные документы, содержащие реквизиты украинских медицинских лабораторий, и отдавали их заказчикам, в том числе через турагентство отца организатора", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 20 обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов. Было обнаружено и изъято компьютерная техника, смартфоны, банковские карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.