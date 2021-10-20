Путин заявил о подготовке комплексного ответа на рост мировых цен на газ
Правительство РФ выработает комплекс мер для нейтрализации негативных последствий роста мировых цен на природный газ.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством России, передает Интерфакс-Украина.
Путин отметил, что газовый кризис в Европе негативно отразится и на "Газпроме", а также, что Россия не заинтересована в таких высоких ценах на газ.
Путин при этом не исключил, что вызванное ростом цен на газ удорожание удобрений в мире может привести к росту цен на продовольствие в РФ.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе взлетели на 20% после отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину.
В сентябре "Газпром" также отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.
В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале. В сентябре "Газпром" продолжил практику отбора газа из своих европейских хранилищ.
В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.
Будь ласка, зачекайте...
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