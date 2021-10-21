Служба здоровья предложила повысить ставку за одного пациента для врачей на "первичке"
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предлагает повысить на 2022 год капитационную ставку за медицинскую помощь на первичном уровне на 135 грн – до 786 грн за пациента.
Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве в среду заместительница главы НСЗУ Анна Фенчак, передает Интерфакс-Украина.
По словам Фенчак, это позволит педиатрам, терапевтам и семейным врачам "быть заинтересованными уделять больше внимания пациентам и заботиться о них не только в случае обострения определенных болезней, но и действовать на опережение – предлагая пройти определенные обследования или скрининговые программы".
Она также сообщила, что НСЗУ в 2022 году планирует ввести стационарозаменимые формы лечения, в частности расширить перечень медучлуг, которые пациент может получать амбулаторно, и ввести новый пакет "Хирургия одного дня".
Кроме того, Фенчак отметила, что тарифы на различные медуслуги специализированной медпомощи в Программе медгарантий 2022 года будут увеличены на 6-59%.
Как сообщалось, в ПМГ 2021 года капитационная ставка за медуслуги первичной медпомощи составляет 651 грн.
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