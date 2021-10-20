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Суд открыл дело по иску комбината Ахметова против повышения тарифов на перевозку руды

Суд открыл дело по иску комбината Ахметова против повышения тарифов на перевозку руды

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску металлургического комбината "Азовсталь" из группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, к Министерству инфраструктуры о повышении тарифов на грузовые перевозки.

Как сообщает пресс-служба суда, иск будет рассматриваться по правилам упрощенного производства без уведомления сторон.

В своем иске "Азовсталь" просит суд отменить приказ Мининфраструктуры о повышении тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом с 17 августа 2021 года.

В частности, речь идет об обжаловании приказа Минифраструктуры Украины №418 от 11 августа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги.

По мнению истца, указанный приказ принято министерством с нарушением положений Конституции и закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Как сообщалось, ранее "Азовсталь" подала иск в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) к Министерству инфраструктуры с требованием отменить приказ о повышении тарифов "Укрзализныци" на перевозки угля и железной руды.

Напомним, "Укрзализныця" с 17 августа повысила тарифы на железнодорожные перевозки грузов 1-го и 2-го классов на основании приказа Министерства инфраструктуры №418 от 11 августа.

Приказом предусматривается, что тариф на перевозку группы грузов первого тарифного класса (в том числе железной руды) с 1 сентября вырастет на 8%, с 1 января 2022 года – на 20,4%. На перевозку грузов второго тарифного класса (в частности, аграрной опродукции) тариф с 1 сентября вырастет на 8%, а с 1 января – на 6,5%. Кроме того, увеличится тариф на порожний пробег вагонов.

"Укрзализныця" оценивает суммарный позитивный эффект о тповышения тарифов в 1,8 млрд грн в текущем году и 10,1 млрд грн в 2022 году.

Напомним, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) тарифи (1317) Укрзалізниця (4800) Метінвест (775) Окружний адмінсуд Києва (152)


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