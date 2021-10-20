"Нафтогаз" подписал три меморандума с иностранными компаниями о развитии добычи газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписала меморандумы о взаимопонимании с иностранными компаниями – Dragon Oil сиз ОАЭ, азербайджанской SOCAR AQS, американскими Helmerich&Payne, Inc. ("H&P") и 3 Seas Energy.

Подписание документов прошло в рамках Украинского газового инвестиционного конгресса, передает пресс-служба "Нафтогаза".

"Эти меморандумы формируют основу для партнерства, планируемого в рамках новых стратегических проектов, таких как освоение участков Черного моря и залежей газа плотных пород, а также по направлению увеличения эффективности добычи на истощенных месторождениях", – отмечается в сообщении.

Комментируя планы компании глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил, что совокупный потенциал месторождений компании достигает ​​600 млрд кубометров газа.

"В наших планах на ближайшие годы – разведка и освоение новых участков в Черном море, разработка плотных и глубоких залежей газа. Реализация этих инициатив требует более $20 млрд инвестиций, а также современных технологий, которые еще не развиты в Украине должным образом. Поэтому нам важно привлекать партнеров и инвесторов, чтобы результативно и быстро воплотить наши планы", – сказал глава компании.

В частности, "Нафтогаз" планирует сотрудничать с Dragon Oil в сфере изучения и освоения участков Черного моря. В компании отмечают, что Dragon Oil уже 20 лет работает на Каспийском шельфе, в рамках соглашений о разделе продукции с правительством Туркменистана, и за это время инвестировал в его разработку около $7 млрд.

Меморандум с SOCAR AQS, интегрированной компанией по управлению бурением и строительством скважин, также предполагает сотрудничество при освоении черноморских участков. Азербайджанская компания имеет большой опыт бурения на шельфе Каспийского моря и собственный буровой флот для работы на море.

Сотрудничество с 3 Seas Energy и H&P планируется сосредоточить на разработке плотных коллекторов по всей Украине. 3 Seas Energy также будет способствовать повышению эффективности разработки уже истощенных месторождений в пределах Product Enhancement Contract (PEC). В свою очередь H&P, крупнейшая буровая компания в мире, сможет способствовать повышению эффективности работы внутреннего бурового подрядчика "Нафтогаза" – "Укрбургаза".

Как сообщалсь, по словам Витренко, "Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд куб. м до 24 млрд куб. м.

Тем временем входящая в состав НАК "Нафтогаз Украины" государственная "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2021 года добыла 10,2 млрд кубометров природного газа, что на 4,8% или 0,52 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период года.