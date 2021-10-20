Строительство моста через железную дорогу на Полтавщине подорожало за год на 260 миллионов

Служба автомобильных дорог в Полтавской области 11 октября заключила с ООО "Ростдорстрой" соглашение стоимостью 257,5 млн грн на дополнительные работы по строительству путепровода через железную дорогу на км 128+552 при реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка на участке км 128+000 - км 129+400.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Строительство моста начали в 2017 году, однако значительную часть работ не выполнили до сих пор. Вместе с тем по ходу решили изменить конструкцию пролетного строения, опор, переходных плит и тому подобное.

Поэтому в "Укравтодоре" решили по переговорной процедуре заключить соглашение с генподрядчиком "Ростдорстрой" из-за "отсутствия конкуренции по техническим причинам".

При этом стоимость новых работ превышает 50% от первоначального договора.

На открытых торгах в 2017 году цена первоначальной сделки с "Ростдорстроем" была зафиксирована в размере 307,49 млн грн. В дальнейшем ее трижды увеличивали. Сначала на 18% – до 376 млн грн, потом – до 414 млн грн, и уже в конце ноября 2020 года – до 420 млн грн.

Таким образом, последняя "переговорная" сделка в размере 257 млн ​​грн – это более 50% от первоначальной сделки даже с учетом дополнительных повышений цены.

С учетом "переговорок" общая смета строительства путепровода выросла на 370,41 млн или в 2,2 раза от изначальной – до 677,90 млн грн.