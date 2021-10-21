Должники по оплате коммуналки могут оформить субсидию при реструктуризации долга, – Минсоцполитики

Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить субсидию при заключении договора о реструктуризации долга.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по вопросу заключения указанного договора потребителям нужно обратиться к поставщику соответствующих коммунальных услуг. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

Ранее сообщалось, что долг населения за коммуналку с начала года сократился до 63 миллиардов. В частности, в августе украинцы уплатили за ЖКХ 11,8 млрд грн, что на 1,5 млрд грн или 14,4% больше, чем было начислено за этот период.