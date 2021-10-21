Украина может начать поставлять "зеленый" водород в Евросоюз до 2024 года, – Кулеба

Украина, по оптимистичному сценарию, может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"ЕС определил Украину как приоритетного партнера в поставке этого нового типа энергии европейским потребителям. У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. Такие проекты уже запущены, и согласно оптимистичному сценарию, до 2024 года мы сможем запустить первые экспортные поставки", – сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что производство и поставки водорода являются стратегическими вопросами.

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Напомним, в сентябре операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии договорились о совместной работе над созданием водородной магистрали через Центральную Европу. Организаторы проекта считают, что Центрально-Европейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции.

Отмечается, что это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Стороны изучат возможности технической реализации транспортировки чистого водорода объемом до 120 ГВт-ч в день. Первые результаты по проверке возможностей осуществления проекта в части мощностей и стоимости транспортировки водорода будут получены уже в следующем году.