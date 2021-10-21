СБУ вернула незаконные выплаты умершим переселенцам из ОРЛО на 10 миллионов

В 2021 году Служба безопасности установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат жителям временно оккупированных территорий Луганской области на более 10 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, средства начисляли людям, которые умерли во время пандемии коронавирусной болезни.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы обнаружили, что это стало возможным, так как в период пандемии украинские власти автоматически продлевала действие банковских карт и отменила на этот период идентификацию переселенцев, чем воспользовались оккупанты.

Пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и "чиновники ЛНР".

"Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов", – говорится в сообщении.

На данный момент отменены начисления незаконных соцвыплат этим гражданам, а справки "переселенцев", которые умерли – аннулированы.

Таким образом, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования в Луганской области возвращено более 10 млн грн.