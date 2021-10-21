Страны ЕС могут максимально ужесточить въезд для украинцев из-за низких темпов вакцинации, – министр Ткаченко

Из-за низких темпов вакцинации в Украине европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своем канале в Telegram.

"Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, так как страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживают соответствующий уровень вакцинации. Вчера наткнулся на статистику вакцинаций в мире. Европейские показатели – около 70%. В ОАЭ прививки практически все население – 98%. В Украине эта цифра – 18%, что очень мало", – констатировал министр.

Ткаченко отметил, что темпы вакцинации в Украине могут привести к тому, что граждане не смогут активно путешествовать за границу.

"Помните, в феврале 2020 года наши туристы возвращались на Родину из уже охваченного эпидемией китайского Уханя. Их везли на обсервацию в Новые Санжары. Запуганные люди тогда даже бросали камнями в автобусы... Конечно, европейцы украинских туристов камнями не будут забрасывать. Просто не исключайте, что с такими темпами вакцинации, нам могут максимально ограничить въезд. И ограничения будут продолжаться, пока мы не достигнем хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации", – подчеркнул Ткаченко.

Как сообщалось, по данным СМИ, до конца недели Европейский Союз исключит Украину из перечня безопасных стран, гражданам которых можно въезжать в страны ЕС без ограничений, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел, в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" в первую очередь будут введены временные ограничения на туристические поездки.