Госэкоинспекция выиграла судебный спор с харьковским заводом "Новомет" о штрафе на 3,5 миллиона

Восточный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО "Коксовый завод "Новомет" (Харьков) на решение суда предыдущей инстанции, поэтому завод должен уплатить 3,5 млн грн за нанесение ущерба окружающей среде.

Об этом сообщил глава Государственой экологической инспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, ранее соответствующий иск в интересах Госэкоинспекции был удовлетворен в первой судбеной инстанции.

Предприятию предъявлена претензия за ведение деятельности без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

"Несмотря на то, что предприятие недавно получило документы для осуществления выбросов, должностные лица ООО "Коксовый завод "Новомет" понесут ответственность за многолетнее сверхнормативное загрязнение окружающей среды", – подчеркнул Малеваный.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Госэкоинспекция провела проверку ООО "Коксовый завод "Новомет", в ходе которой выявили ряд нарушений природоохранного законодательства, в частности, выбросы аммиака, сероводорода, фенола без разрешительных документов.

В сентябре 2020 года Госэкоинспекция обратилась в суд с иском о прекращении деятельности предприятия.

В декабре 2020 года Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск ГЭИ к коксовому заводу "Новомет", обязал его приостановить деятельность по производству кокса и каменноугольной смолы до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов. Руководство завода подало апелляцию, пишет Интерфакс-Украина.

Вместе с тем в марте 2021 года СБУ совместно с Госэкоинспекцией в Харьковской области и следователями Нацполиции под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры обвинили в причастности к загрязнению окружающей среды директора коксового завода "Новомет" (Харьков).

В свою очередь в апреле 2021 года министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что ООО "Коксовый завод "Новомет" имеет разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, которое выдано в соответствии с действующим законодательством. При этом ведомство уточняло, что процедура получения разрешения ООО "Коксовый завод "Новомет" фактически была начата еще в 2019 году путем проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, видов и объемов загрязняющих веществ, пылегазоочистного оборудования. При этом ООО "Новомет" неоднократно обращалось в Минэкоэнерго/Минприроды относительно регистрации соответствующих документов, однако в связи с несоблюдением требований инструкции заводу неоднократно отказывали в регистрации.

Вместе с тем после устранения всех замечаний отчет был зарегистрирован 18 ноября 2020 года в Минприроды.

В Госреестре юридических и физических лиц-предпринимателей владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.